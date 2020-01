'Festival degli Agrichef', protagonisti gli agriturismi del territorio

Appuntamento il 21 gennaio a Pescara con il Festival degli Agrichef organizzato da Turismo Verde Abruzzo di Cia-Agricoltori Italiani.

La manifestazione intende valorizzare le risorse messe in campo dagli agriturismi del territorio, dalla produzione in loco alla ristorazione e si terrà all’Istituto Alberghiero “De Cecco”, in via dei Sabini. La rassegna prenderà il via alle ore 9:00 con l’arrivo dei partecipanti, alle ore 10:00 proseguirà con il seminario “La riscoperta della cucina contadina e la biodiversità agronomica”, seguiranno la narrazione e la valutazione delle ricette. Gli Agrichef selezionati si affronteranno in un evento culinario che vuole anche essere un momento di confronto e di crescita professionale. I cuochi professionisti, durante la preparazione dei piatti, verranno infatti affiancati dagli studenti coinvolti nella sezione didattica di cucina contadina.

Otto le aziende agricole che, con i rispettivi cuochi di riferimento, prenderanno parte a questa edizione: ‘Rosso di Sera’ di Domenica Trovarelli, ‘L’Antico Tratturo’ di Nico Ciavalini, ‘Fattoria Maria Donata’ di Stefania Sergiampietri, ‘La Porta dei Parchi’ di Nunzio Marcelli, ‘L’Uliveto’ di Daniela Nepa, ‘L’Aperegina’ di Marino Recchini, ‘Capodacqua’ di Annamaria Di Furia, ‘Bellavista’ di Assunta De Michele.

Interverranno Alessandra Di Pietro, dirigente dell’Istituto Alberghiero “De Cecco”; Gino Primavera, gastronomo; Leonardo Seghetti, tecnologo alimentare; Mauro Di Zio, presidente Cia Abruzzo. La giuria tecnica sarà composta da Lorenzo Pace, presidente dell’Unione Cuochi Abruzzesi; Enrico Bruno, presidente del Lions Club di Pescara; le giornaliste Monica Di Pillo e Iolanda Ferrara.

Durante la manifestazione sarà allestito uno stand dedicato ai prodotti abruzzesi tradizionali curato dalla Rete Abruzzese dei Mercati Contadini aderenti al circuito della “Spesa in Campagna” della Cia.