A Lettomanoppello torna il 'Natale... in paese': “Un’occasione per valorizzare le nostre tradizioni”

LETTOMANOPPELLO - Un mix di sapori, profumi e tradizione farà da cornice al piccolo borgo di Lettomanoppello, in occasione del “Natale…in paese”, l’appuntamento giunto alla sua quinta edizione, dedicato a grandi e piccini.

Sabato 1 e domenica 2 dicembre, verranno allestiti tanti stand e mercatini rivolti ad espositori e produttori del settore artigianale ed agroalimentare, ma anche ad hobbisti e collezionisti. L'evento, organizzato dalla Pro Loco “Tholos”, porterà i visitatori a vivere un’atmosfera suggestiva, immergendosi nelle stradine e nelle piazzette del piccolo borgo pescarese.

Oltre ai numerosi stand gastronomici previsti nel pomeriggio, il primo sabato di dicembre sarà animato dalla cover band di Max Gazzè in piazza Umberto I, a partire dalle 21. Il giorno successivo sarà dedicato ai bambini. Tra vari momenti ludici, dalle ore 16 in poi, i più piccoli avranno modo di incontrare l'atteso Babbo Natale e i suoi elfi, con la partecipazione di Masha e Orso, e tanto zucchero filato per tutti. A seguire ci sarà l’esibizione nella piazza centrale della band West Coast Alabama. Durante le due giornate sarà possibile degustare numerosi prodotti tipici locali accompagnati da vin brulè.

“Ci sarà da aspettarsi tanto divertimento– dichiara Bartolomeo Profenna, presidente della Pro Loco - la manifestazione rappresenta un’occasione per valorizzare il nostro paese e avvicinare i giovani alle tradizioni di un tempo. Tutti sono invitati a partecipare.”