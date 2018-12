Lettomanoppello, concluse con successo le due giornate dedicate al ‘Natale…in paese’: “Grande lavoro di squadra”

LETTOMANOPELLO – Si inizia a respirare l’aria natalizia nel piccolo borgo di Lettomanoppello. La quinta edizione del “Natale…in paese” ha registrato ancora una volta successo ed apprezzamenti per la varietà degli stand, dei mercatini e per i prodotti tipici locali preparati dallo staff della Pro Loco “Tholos.” Un weekend all’insegna del buon cibo e della musica, dove anche i più piccoli hanno avuto modo di trascorrere tanti momenti ludici con la partecipazione di Babbo Natale, i suoi elfi e Masha e Orso.

“Considerato il gruppo di donne che lavora per la Pro Loco, è veramente una cosa bellissima far riscoprire a tanta gente le nostre tradizioni e i vecchi sapori – dichiara Bartolomeo Profenna, presidente della Pro Loco ‘Tholos’ - quando in paese ci sono questi eventi tutti si preparano a viverli direttamente. La Pro Loco è fatta proprio per riscoprire le tradizioni nel paese, perché nelle comunità come le nostre, se non ci organizziamo non si farà mai niente.”

“Con la giornata di ieri e di oggi, grazie alla cura della Pro Loco, inizia il programma per le feste natalizie – spiega il sindaco Giuseppe Esposito - un programma ricco che arriverà fino al 6 gennaio, ci sono spettacoli teatrali, culturali e insieme alla musica e a tante altre persone festeggeremo il santo natale anche in questa piccola, ma bella comunità”

Di seguito il servizio sulla quinta edizione del “Natale…in paese”

FOTO E RIPRESE DI MARZIA SANTURBANO

SERVIZIO E MONTAGGIO DI ANGELA MENNA