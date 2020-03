Piada Piave lancia l'offerta Una Piada per ricominciare

In questo momento, stare a casa è importante. Ma è importante anche non perdere di vista il futuro!

Esatto, il futuro: molto presto, alla fine di tutto questo, torneremo a popolare le strade, a stringere le mani dei nostri amici, ad abbracciarci, a condividere una buona cena con le persone che amiamo. E allora perché non giocare d'anticipo?

Acquistando un voucher valido per una cena per due, programmi il tuo futuro e lo senti più vicino. E noi non vediamo l'ora di accoglierti di nuovo, a braccia aperte: ogni voucher viene 30€, ma in realtà avremo il piacere di offrirti un percorso completo per 2 persone dal reale valore di 50€, tutto incluso!

Programmando oggi la tua cena, inoltre, aiuti il presente: per ogni voucher venduto doneremo 5€ alla ASL di Pescara. Uno sguardo al tuo futuro e un gesto per il presente di tutti.

Aiuta te e la tua città a ripartire, guardando avanti, senza paura: c'è una cena nel futuro di tutti!

ACQUISTANDO IL VOUCHER DA 30€ AVRAI:

Un percorso degustazione per 2 persone (cena completa dall'antipasto al dolce, bevande incluse!) dal reale valore di 50€. Sfruttalo appena riapriremo!

Contribuito a combattere il Coronavirus: ogni voucher acquistato doneremo 5€ alla ASL di Pescara. “

Per aderire all'iniziativa visita il sito http://billet.to/s/ecNvWag