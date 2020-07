Il Signore delle Pecore si rifà il look e inaugura il nuovo punto vendita in via Aterno 400 a Pescara.

Fabio, Mattia, Martina, Morris, Goffredo e Alessandro, insieme a tutto il loro staff, hanno lavorato tanto e bene per sistemare il nuovo punto vendita, del tutto rinnovato nell'arredamento, che è stato inaugurato ieri pomeriggio.

Nel nuovo punto vendita, proprio accanto al vecchio che rimarrà attivo come laboratorio, oltre agli ormai famosissimi arrosticini troverete tutti i prodotti tipici abruzzesi, accuratamente testati e scelti.

Carni fresche, salumi, formaggi, vini e birre, composte, mieli e dolci secchi oltre alle immancabili fornacelle e al carbone... insomma tutto il necessario per preparare un pranzo o una cena in compagnia!

Lo staff del Signore delle Pecore vi aspetta in via Aterno 400 a Pescara (poco prima del cementificio) e online sul sito www.ilsignoredellepecore.it dove, nella sezione shop, potete ordinare direttamente dal vostro smartphone i vostri prodotti preferiti.