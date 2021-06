The Urban Box, lo streetwear di Pescara verso il made in Italy

Promuovere il made in Italy nel mondo streetwear: è questo l'obiettivo che si è posto il "nuovo" The Urban Box store a Pescara in Via Cesare Battisti.

Lo stile streetwear muove i suoi primi passi in America a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 per poi diffondersi a livello mondiale e in Italia. Nel 2012 Lorenzo Marone decise di aprire il primo negozio dedicato a questo stile in Via Gobetti, portando uno specifico genere di streetwear legato alla street art ancora nuovo e sconosciuto alla clientela.

Con il passare degli anni The Urban Box ottenne maggior successo, tanto da spostare il negozio in Via Cesare Battisti, principale ritrovo della movida pescarese, in una location più grande e tutta nuova, ritornando alle origini del progetto con due spazi completamente distinti: galleria d'arte e negozio di abbigliamento.

QUAL E' LA DIFFERENZA TRA LO STILE ITALIANO E QUELLO AMERICANO?

The Urban Box sta ottenendo ottimi risultati anche grazie all’attenzione per la qualità del prodotto che è tornata a giocare un ruolo fondamentale per il nostro Paese, che da sempre è conosciuto in tutto il mondo per le grandi qualità manifatturiere e ancor di più si sta facendo spazio in questo momento ottenendo ottimi risultati sui nuovi mercati che si aprono come quello asiatico dove eravamo conosciuti per l’alta moda classica, come Armani, Valentino, Fontana.

Il trend che abbiamo voluto prendere è proprio questo: sostenere l’Italia ed il made in Italy che si sta facendo sempre più apprezzare e crescendo anche a livello internazionale nell’ambito dello streetwear. Inoltre molti ragazzi che sono partiti come influencer nel nostro paese adesso sono diventati designer apprezzati a livello mondiale.

Tante aziende americane molto importanti, a livello internazionale, hanno deciso di portare le produzioni e le linee streetwear qui in Italia, dove esistono poli importanti, sia produttivi ma anche creativi come quello di San Benedetto del Tronto, noto per la creazione di modelli di sneakers di un certo livello. Anche altri poli che prima erano per la produzione di massa e di un livello inferiore adesso sono cresciuti, come ad esempio Barletta, dove grandi maison francesi hanno deciso di appoggiarsi per produrre anche linee streetwear.

COME RISPONDE PESCARA AL MONDO DELLO STREETWEAR?

"9 anni fa, quando iniziammo, ci volle molto tempo per ingranare la marcia e soprattutto per far apprezzare questo nuovo stile.

Anche in America il connubio tra streetwear ed Urban art era un qualcosa di embrionale e forse in Italia era veramente troppo presto per poterlo apprezzare. Da due-tre anni a questa parte c’è grandissima risposta, tanto è vero che in realtà anche negozi “classici”, che prima vendevano capi casual, adesso si sono cimentati nel mondo dello streetwear.

Pescara è una città che risponde bene alle mode e noi essendo innovatori abbiamo deciso, su questo trend, di reinventarci nuovamente spostando la nostra attenzione sullo streetwear made in Italy.

Da quando ci siamo trasferiti da Via Piave a Via Cesare Battisti siamo cresciuti tantissimo.

Abbiamo voluto creare un’ambiente molto elegante grazie alla nostra Visual che ci ha dato un gusto internazionale, sottolineato dall’utilizzo di materiali pregiati come il marmo ed arredamenti di design che rispecchia il trend dei concept store come il nostro dove poter vendere in un ambiente elegante pezzi unici, eccentrici e di ricerca.

Per noi è stata un’altra rivoluzione e abbiamo avuto un riscontro molto favorevole e di questo siamo entusiasti.

Abbiamo ridato la giusta importanza anche allo spazio espositivo che è alla base della nostra filosofia e che intendiamo utilizzare per diversi eventi.

La prima esposizione con cui abbiamo deciso di inaugurare la galleria dopo tutti questi mesi di stop dove non abbiamo potuto fare mostre, è stata quella di Alessandro D’Aquila, ci sembrava giusto ripartire da lui in quanto collaboriamo da tanti anni e in più è colui che ha creato il nostro logo."