Collilandia Party, la storia di resilienza di Nicola

Negli ultimi 18 mesi ci siamo trovati a vivere in un mondo diverso, in una condizione che ha stravolto e rivoluzionato tutte le nostre vite. Ognuno di noi ha vissuto questa emergenza in modo diverso e ha una sua storia da raccontare.

Tra le tante storie, oggi, raccontiamo quella di resilienza di Nicola che dopo aver avviato nel 2016 la sua attività, dopo averla curata e fatta crescere giorno per giorno per 4 anni è stato costretto a doverla chiudere per poi, dopo un anno, rimettersi di nuovo in gioco.

Nicola, nel 2016, a Pescara Colli in via di Sotto aprì la ludoteca Collilandia, un luogo che nel corso degli anni era diventato un punto di riferimento per le feste dei bambini dei Colli e non solo. L'arrivo del Covid nel 2020 e tutti i decreti che si sono susseguiti hanno di fatto bloccato la riapertura dell'attività e Nicola è stato costretto suo malgrado a doverla chiudere.

Arriva Collilandia Party

Nel luglio 2021, dopo alcuni mesi di riflessione, Nicola ha deciso di rimettersi in gioco aprendo Collilandia Party.

La nuova attività di Nicola, sempre nel settore delle feste e dei bambini, è un negozio di articoli per feste, palloncini, allestimenti e torte scenografiche.

Da Collilandia Party puoi organizzare la tua festa chiavi in mano, puoi noleggiare mascotte e stampare le ostie per le tue torte.

Con Collilandia Party Nicola ha voluto mantenere lo stesso nome del suo progetto iniziale, proprio per dare continuità alla sua attività che tante soddisfazioni gli aveva dato e tante soddisfazioni aveva dato anche ai suoi clienti grandi e piccini.

Natale 2021

Ci avviciniamo sempre più al periodo natalizio e, proprio in vista del prossimo Natale, da Collilandia Party puoi trovare gli addobbi per tua casa e per il tuo albero oltre che a tutto per l'allestimento della tua tavola natalizia.

Contatti

Collilandia Party è in via Fonte Romana 131

tel: 0858967594 - email: ditoronicolagabriele@gmail.com