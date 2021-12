Al cinema gratis, per voi 40 posti per la prima di 'Chi ha incastrato Babbo Natale?' di Alessandro Siani

Vuoi andare gratis al cinema giovedì 16 dicembre alle 20:30 al cinema The Space di Montesilvano per vedere la prima del film "Chi ha incastrato Babbo Natale" di Alessandro Siani?

Da oggi ti regaliamo la possibilità di prenotare i tuoi inviti (ci sono a disposizione 20 biglietti per due persone per un totale di 40 posti) per assistere alla prima della nuova commedia di Alessandro Siani con con Christian De Sica, Angela Finocchiaro, Diletta Leotta e proprio lo stesso Siani che uscirà nei cinema il prossimo 16 dicembre.

Il film

La Wonderfast, azienda di consegne online più potente del mondo, domina il mercato per tutto l'anno tranne a Natale.

Per far fallire Babbo Natale, assoldano il capo dei suoi elfi, convincendolo ad infiltrare nella sua fabbrica un nuovo manager: Genny Catalano, conosciuto come il "re dei pacchi". In realtà i pacchi in questione non sono i doni natalizi quanto piuttosto i famigerati "pacchi". Genny, infatti, è un volgare truffatore che vive di espedienti coadiuvato da Checco, un piccolo scugnizzo di 8 anni.

L'arrivo della coppia al Polo Nord darà vita ad una serie di guai ma alla fine, complice l'improbabile contaminazione reciproca che nasce tra Genny e Babbo Natale e l'inaspettato aiuto della Befana, la magia natalizia riuscirà a trionfare.

Come prenotare il biglietto?

Prenotare il tuo biglietto è semplicissimo, basterà semplicemente inserire i tuoi dati e riceverai i biglietti via e-mail.

Clicca sui pulsanti in basso e verrai indirizzato sulla pagina di prenotazione, poi clicca sul pulsante REGISTRATI e inserisci i tuoi dati.

Il trailer