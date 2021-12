Vieni a trascorrere la Vigilia di Natale da "Cambio a Modo Tuo"

Non sai dove trascorrere la Vigilia di Natale? Il nuovo locale "Cambio a Modo Tuo", inaugurato pochi giorni fa in via Michelangelo Forti nel pieno centro di Pescara, è la scelta ideale.

In occasione della Vigilia di Natale "Cambio a Modo Tuo" propone un pranzo al costo di 45 euro escluse le bevande. Si comincia con una deguastazione di mare composta da tartare, ostrica e carpaccio. A seguire un'insalata di polpo cremoso di patate alle erbe e per finire un Baccalà sfogliato all'olio d'oliva con capperi, olive taggiasche e pomodorini.

Il Primo consiste in un risotto allo zafferano e caposanata ed un Qubetto Verrigni con ceci e frutti di mare. Il Secondo è composto da un'Ombrina in Crosta di sale con Panache alla provenzale e per finire un dessert con panettone croccante con lo zabaione.

Oltre il menù, alle ore 20:30, la serata sarà accompagnata da musica, cocktaibar e aperitivo.

Cosa aspetti, chiedi informazioni e prenota allo 085294449

