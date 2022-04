I Malati Immaginari si raccontano live a Pescara: musica e reading al futuro imperfetto 2.0

I Malati Immaginari tornano a suonare al Circolo Arci Futuro Imperfetto 2.0 di Pescara. Sabato 9 aprile il duo darkwave vastese presenterà dal vivo quello che sarà il primo disco della band, “Schiena Contro Schiena” di prossima uscita. E per l’occasione, Dario e Laura saranno accompagnati sul palco dalla narratrice e cantastorie Sara Cardarella, che “racconterà” in versi e prosa la storia umana e musicale dei Malati Immaginari.

“Non è la prima volta che lavoriamo con lei”, racconta il duo, che prosegue: “Già in passato abbiamo legato la nostra musica alla meravigliosa voce narrante di Sara, anche se al Futuro per la prima volta leggerà dei brani scritti da noi proprio per questo live”.

Special guest del live, al loro esordio assoluto dal vivo, saranno le Nosara, promettente duo pescarese formato da Sara Berardinucci al microfono e Cristina Talanca al basso, che presenteranno il loro ultimo singolo Neve a Primavera di freschissima uscita per Visory Records. La collaborazione tra le due band nasce lo scorso gennaio, con la pubblicazione della cover La Bambola, indimenticabile successo di Patty Pravo. “Con le Nosara abbiamo stretto un sodalizio artistico e umano che ci sta regalando un bel po’ di soddisfazioni”, hanno aggiunto Dario e Laura. “Con noi esordiranno dal vivo proprio nel live club che è stato il set del videoclip di La Bambola” proseguono iMi, che aggiungono: “Per noi il Futuro 2.0 è un palco speciale gestito da Martina e Alessandro, due ragazzi che ci hanno sin dagli inizi accolto nella loro pazza famiglia e che ci hanno sostenuto con forza nei duri mesi di lockdown, utilizzando la nostra musica in occasione del flash mob Ultimo Concerto e di fatto catapultandoci per la prima volta sulla stampa nazionale accanto a nomi come Manuel Agnelli, Marlene e Subsonica”.

I Malati Immaginari nascono a Vasto a novembre 2019, dall’incontro di Dario (chitarra, synth e voce) e Laura (cajon e percussioni), due anime impaurite che hanno trovato nella loro musica la giusta terapia per le loro ansie. Esordiscono a maggio 2021 con il singolo Non Passa +, cui fa seguito a ottobre Bambola Parlante, entrambi per Automatic Records. Sempre a ottobre il duo vastese ha dato il via a un primo tour nazionale di supporto a nomi come Pierpaolo Capovilla, Omar Pedrini, Lorenzo Kruger, Lassociazione, Dandy Bestia e altri. Finalisti al Tour Music Fest 2021 e attualmente in finale a Sanremo Rock & Trend 2021, il prossimo mese uscirà il singolo “Malata Immaginaria”, che farà da vero apripista al disco “Schiena Contro Schiena”. Attualmente Dario e Laura sono impegnati in una serie di concerti in giro per l’Italia. “Abbiamo già suonato nell’ultimo mese di spalla a Meganoidi, Jiro Kamikazi e ci aspettano ancora aperture prestigiose come Federico Poggipollini e nuovamente Omar Pedrini, oltre a una serie di date da headliner da nord a sud. Tutto ciò che stiamo vivendo ci riempie il cuore di gioia e ci sta ripagando dei sacrifici degli ultimi e difficilissimi due anni”, conclude la band.

Ingresso: 5 euro

Info e prenotazioni: 3487736697

Evento Facebook:

https://facebook.com/events/s/i-malati-immaginari-live-at-fu/529686608513403/

iMi YouTube:

https://youtube.com/c/imalatiimmaginari

iMi Instagram:

https://instagram.com/i_malati_immaginari

iMi Facebook:

https://facebook.com/imalatiimmaginari

Nosara YouTube: https://youtube.com/channel/UCER-7vk4pXNgHVhoCgZ2wSQ

Nosara Instagram:

https://instagram.com/nosara____

Nosara Facebook:

https://www.facebook.com/siamonosara/