Fabio De Nunzio, già inviato di “Striscia La Notizia” per 18 anni, inviato sul caffè di Rai 1, speaker radiofonico e tanto altro oggi ha fatto visita al Caffè Letterario ed al Bar Roberto di Pescara per assaggiare le pizzette da tutti definite come le migliori in Abruzzo.

Talmente buone che ha deciso di portarle con sé per il viaggio, insieme a dei dolci tipici abruzzesi.