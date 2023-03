Food Music & Wine. Il 17 marzo aperitivo cena e DJ set @ Enoteca Centrale

Il prossimo venerdì 17 marzo Enoteca Centrale organizza “Food Music & Wine” aperitivo e cena con DJ set Dany Emme.

Per partecipare all'evento è necessario prenotare un tavolo solo per aperitivo, solo per la cena o per l'aperitvo e la cena.

Aperitivo a Pescara

La serata inizierà alle ore 19 con l'aperitivo che terminerà alle ore 20:30.

Cena a Pescara

Dalle 20:30 in poi i tavoli saranno riservati alla cena che sarà con menu alla carta.

Info e prenotazioni

Per info e prenotazioni telefonare al 391 33 10 710 o visitare il sitowww.enotecacentralepescara.it

Enoteca Centrale Pescara