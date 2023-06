A San Salvo sorgerÃ  il primo forno crematorio per animali d'affezione d'Abruzzo

Alla fine dell'estate 2023 a San Salvo nascerà il primo ed unico forno crematorio per animali autorizzato dell'Abruzzo.

Il forno nascerà in un lotto di terreno acquistato nel 2018 dalla Macpets SRL, azienda leader nel settore del pet che si occupa di toelettatura e gestione petshop (a San Salvo è operativa con le due toelettature Beauty Dog), produzione e commercializzazione attrezzature per toelettatura, formazione per futuri toelettatori e produzione cosmetici per toelettatura.

Dopo 4 anni dall'avvio delle pratiche burocratiche sono arrivati tutti i nulla osta e, come scritto in precedenza, al termine dell'estate sarà pronto ed inaugurato questo nuovo servizio che serve ancor di più a sensibilizzare la collettività su quello che rappresenta il pet oggigiorno per le famiglie italiane.

Ti ha amato per tutta la vita, accompagnalo nel suo ultimo viaggio...

La Macpets ha sede a San Salvo dove gestisce due petshop con toelettatura con numerosi servizi utili per la salute ed il benessere dei nostri amici a 4 zampe.