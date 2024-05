Lunedì 27 maggio alle Hawaii l'apertura di MuuLab Riviera

Lunedì 27 maggio, a partire dalle ore 18.30, ci sarà l'apertura di MuuLab Riviera, alle Hawaii. Una grande festa in cui verrà presentato il nuovo menu in un'atmosfera inedita e suggestiva. “Gestiamo Hawaii da 3 anni - racconta Davide Falone, uno dei titolari, a PescaraNews.net - e volevamo portare il progetto MuuLab in una location mozzafiato che facesse immaginare alle persone di essere su una barca in pieno oceano. Abbiamo elaborato questa idea e abbiamo pensato a MuuLab Riviera sulla terrazza dello stabilimento Hawaii. Un posto immerso nel verde e un panorama “vista acqua” che al tramonto regalano colori ‘imbarazzanti’ per la loro bellezza”.

La proposta, spiega ancora Falone, “sarà in linea con quella di MuuLab con cucina a vista. La cantina, con particolare riferimento alle bollicine, seguirà la selezione dell’altro ristorante di via Silvio Pellico”. Non va dimenticato, infatti, che a gennaio 2023 Muulab è entrato nei Club des Princes De Venoge, diventando una champagneria specializzata che si è legata, tra l'altro, a una maison storica. “Non è da meno - conclude Falone - l'aperitivo al tramonto servito su lettoni con vista. Dunque, ricapitolando: MuuLab diventa MuuLab Riviera in terrazza Hawaii per l’estate, mentre Hawaii, sempre sotto la nostra gestione, manterrà l’interessante proposta di pesce e pizza degli scorsi anni”.