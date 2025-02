Il Centro Medico Salus di Pescara spegne 2 candeline e guarda al futuro con nuovi investimenti

Il 6 febbraio 2025 segna un traguardo importante per il Centro Medico Salus di Pescara, che festeggia due anni di attività. In questo, seppur breve, periodo, grazie alla professionalità dei medici, alla competenza dello staff e alla fiducia dei pazienti, il centro è cresciuto significativamente, affermandosi come punto di riferimento non solo per i cittadini di Porta Nuova, ma anche per i residenti di tutta Pescara e dei comuni limitrofi.

Sin dall’inizio, il Centro Medico Salus ha puntato sulla qualità delle prestazioni mediche e sulla professionalità del proprio team, accogliendo nel proprio staff primari ed ex primari di reparti ospedalieri, oltre a professionisti altamente qualificati in diverse discipline mediche. Questo approccio ha permesso al Centro di costruire una solida reputazione basata su competenza, fiducia e vicinanza ai bisogni dei cittadini.

Nel corso dei due anni, il Centro ha ampliato la propria offerta introducendo nuove specializzazioni, come medicina dello sport e oculistica, rispondendo così alle esigenze sempre più diversificate dei pazienti. Questa crescita continua è stata accompagnata da un costante investimento nella qualità dei servizi, che ha contribuito a rafforzare la fiducia dei pazienti e ad attrarne di nuovi provenienti da un bacino territoriale sempre più ampio, anche da fuori provincia e fuori regione.

L’approccio adottato ha portato a positivi riscontri da parte dei pazienti tanto che ha portato il Centro a passare dai 16 specialisti iniziali ai 30 attuali.

Le novità in arrivo nel 2025

La crescita del Centro Medico Salus non si ferma qui. I successi raggiunti e il continuo aumento della domanda di prestazioni hanno spinto i proprietari a intraprendere nuovi investimenti per il 2025. Uno dei progetti principali è l’ampliamento della struttura, che passerà dagli attuali 350 metri quadrati ad oltre 500.

Con l’espansione, il Centro introdurrà nuovi ed innovativi servizi tra cui ozonoterapia, risonanza magnetica e mammografia. Questi interventi non solo miglioreranno ulteriormente l’offerta di servizi sanitari del Centro, ma confermeranno la volontà di consolidare la propria posizione come punto emergente di eccellenza nella sanità privata a Pescara.

A sottolineare il significato di questo traguardo e gli obiettivi futuri del Centro Medico Salus sono le parole dei quattro soci:

“Voglio ringraziare di cuore i nostri pazienti – ci dice Stefano Petrini - per la fiducia che ci hanno accordato in questi due anni. È grazie a loro se oggi possiamo festeggiare questo importante anniversario e guardare al futuro con entusiasmo.”

Giacomo Camplone rivolge un ringraziamento ai medici: