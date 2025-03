Verso un futuro sostenibile: la trasformazione energetica inizia con Metamer

Salvare il pianeta dagli effetti del cambiamento climatico. E’ questo l’obiettivo alla base della cosiddetta transizione energetica ovvero il passaggio da un mix energetico composto principalmente da combustibili fossili (come carbone, petrolio e metano) a un sistema basato su fonti di energia pulita e rinnovabile. E’ importante che si diffonda la consapevolezza che le risorse a disposizione non sono infinite, di qui la necessità di un cambio di direzione.

Ridurre i consumi non significa rinunciare al comfort. Con le soluzioni di efficientamento energetico proposte da Metamer — come impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie e condizionatori di ultima generazione è possibile abbattere i consumi del 30% aumentando il valore degli immobili e contribuendo concretamente alla tutela dell’ambiente.

Oggi fare delle scelte più sostenibili non solo è possibile ma indispensabile per garantirci un futuro migliore. E’ importante, però, rivolgersi ad aziende specializzate e consolidate che operano in maniera responsabile, come Metamer, leader in Abruzzo e Molise nella vendita di gas, luce e altre soluzioni di efficienza energetica che già dal 2020 sceglie solo fonti rinnovabili certificate per le forniture domestiche senza costi aggiuntivi, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO₂ e all’utilizzo responsabile delle risorse naturali.

Che si tratti di una famiglia o di un’azienda, Metamer offre consulenze personalizzate per individuare le migliori strategie di risparmio e sostenibilità con pacchetti all-inclusive per pannelli fotovoltaici e numerosi vantaggi, come detrazione fiscale fino al 50% su acquisto e installazione, pagamenti rateizzabili, un servizio comprensivo di sopralluogo, fattibilità e preventivazione gratuita, gestione pratiche, installazione e monitoraggio dell’impianto. Anche per il pacchetto “clima” è possibile recuperare la spesa fino al 50% in detrazione fiscale su acquisto e installazione del prodotto scelto in base alle esigenze dell’acquirente; preventivo e sopralluogo gratuiti.

Installare o sostituire una caldaia di nuova generazione, invece, permette di ottenere il massimo rendimento con un consumo ridotto, garantendo comfort e risparmio. Con installazione rapida e soluzioni “chiavi in mano”, Metamer si occupa anche dello smaltimento del tuo vecchio dispositivo senza costi aggiuntivi e ti garantisce un servizio di manutenzione sempre disponibile e puntuale.

Ancora, scegliendo il sistema a pompa di calore la detrazione prevista per il 2025 è del 50% sulla prima casa e del 36% sulla seconda con rata mensile a partire da 121 euro e finanziamento a 10 anni. Del resto, come dimostra un’indagine effettuata da Banca d’Italia, la Classe Energetica di un'abitazione ha un'influenza notevole sul valore della casa in caso di vendita, arrivando fino al 25% in più rispetto ad una casa non efficiente.

Da oggi scegliere un veicolo elettrico e ricaricarlo è ancora più facile, comodo e sostenibile, grazie alla Wallbox E-Charging Station di Metamer installi la tua stazione di ricarica per auto elettrica direttamente a casa.

«Riteniamo importante dare un contributo per uno sviluppo civile e sostenibile del nostro territorio, orientando responsabilmente le scelte dei cittadini – spiega Nicola Fabrizio, amministratore delegato dell’azienda -. Abbiamo ampliato la nostra offerta e oggi siamo in grado di indirizzare famiglie e imprese verso scelte consapevoli nel rispetto dell’ambiente».