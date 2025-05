Saquella festeggia il riconoscimento di Marchio Storico di interesse nazionale

Saquella 1856 Srl, azienda pescarese leader nel settore del caffè, ha ricevuto nei giorni scorsi il riconoscimento di Marchio Storico di interesse nazionale dal Ministero delle imprese e del Made in Italy, entrando così di diritto nel registro speciale, istituito per tutelare e valorizzare le imprese che hanno segnato la storia produttiva e commerciale del nostro Paese.

Un traguardo prestigioso per questa solida impresa di famiglia che, giunta alla quinta generazione, è oggi presente in oltre 40 Paesi nel mondo, ma il cui cuore pulsante si trova a Pescara, dove è presente la sede centrale che ospita anche la torrefazione e dunque il processo produttivo.

Fondata nel 1856, e inizialmente dedita al commercio di spezie e coloniali delle più svariate provenienze e qualità, a partire dagli anni ‘30 l’azienda ha scelto strategicamente di focalizzarsi sul mercato del caffè, intuendone le potenzialità, e intrepretando l’arte dell’espresso italiano con una costante attenzione alla qualità, all’innovazione e alla sostenibilità.

Grazie al riconoscimento di marchio storico Saquella Caffè potrà far parte anche dell’Associazione Marchi Storici d’Italia, nata per consentire alle aziende titolari di Marchi storici riconosciuti di interesse nazionale con l’iscrizione al Registro del MIMIT di fare sistema per rafforzare il Made in Italy quale leva di sviluppo economico e sociale.

“Non possiamo che essere orgogliosi di questo riconoscimento – dichiara Bianca Saquella, Presidente dell’omonima azienda - che premia il nostro lavoro e quello delle generazioni che ci hanno preceduto, e ci spinge ad andare avanti rispettando la strada tracciata e i nostri valori, ma cogliendo anche tutte le sfide di un mercato in continua crescita ed evoluzione”.