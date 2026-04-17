A Pescara corsi di formazione operatore ed educatore cinofilo

Trasforma la tua passione per i cani in una professione (o in un legame indissolubile!)
Hai mai desiderato capire davvero cosa ti sta dicendo il tuo cane? O forse sogni di lavorare ogni giorno a contatto con il mondo cinofilo?
Sono in partenza i nuovi corsi certificati CSEN, progettati per offrirti una formazione completa, tecnica e profondamente empatica.
scegli il percorso più adatto a te:
- Operatore Cinofilo CSEN: Il primo passo fondamentale. Perfetto per chi vuole approfondire la conoscenza del proprio cane, migliorare la comunicazione e la gestione quotidiana, o per chi già lavora come Dog Sitter e vuole offrire un servizio professionale e sicuro.
- Educatore Cinofilo CSEN: Un percorso professionalizzante per chi vuole fare della cinofilia il proprio futuro lavorativo. Imparerai a guidare i binomi uomo-cane, risolvere criticità comportamentali e promuovere il benessere animale a 360°.
Perché iscriverti?
- Certificazione Nazionale: Titoli riconosciuti dal CSEN.
- Competenze Reali: Teoria e tanta pratica sul campo.
- Sbocchi Lavorativi: Entra nel mondo del lavoro con una marcia in più.
- Consapevolezza: Impara a "leggere" il cane e a costruire una relazione basata sulla fiducia.
Che tu voglia diventare un professionista del settore o semplicemente essere il miglior punto di riferimento per il tuo amico a quattro zampe, questo è il momento di iniziare!
Per informazioni chiamare il 3926060521 (Francesca)