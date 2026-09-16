“Dov’è la Fiesta?” arriva in città: richiedi il tuo invito gratuito valido per 2 persone!

Un regalo speciale riservato ai lettori di Pescara News: l'arrivo al cinema dell'attesissimo film “Dov'è la fiesta?” viene celebrato con 20 proiezioni gratuite nei cinema italiani.
Il 17 settembre 2026 è arrivato sul grande schermo “Dov’è la Fiesta?”.
Regia di Niccolò Gentili, soggetto e sceneggiatura di Lisa Nur Sultan e Niccolò Gentili, interpretato da un cast straordinario che vede protagonisti Francesco Carril e Linda Caridi, affiancati da Giorgio Tirabassi, distribuita da Vision Distribution e prodotta da Antonio Celsi, Annamaria Morelli, Giustino De Luca e Francesca Cualbu.
Una produzione di Elsinore Film, The Apartment (società del gruppo Fremantle) e Vision Distribution, in collaborazione con Sky.
L'appuntamento per vivere questo evento nazionale sul grande schermo è fissato per un'unica, imperdibile data a Pescara il 21/09/2026 alle ore 20,45 presso il cinema ARCA di SPOLTORE
Sinossi:
Leo e Irene si frequentano da tre mesi, dopo un colpo di fulmine in tangenziale. Ma non hanno ancora affrontato quel momento, quello in cui ci si chiede: “Noi due cosa siamo?”.
Proprio la sera in cui, finalmente, si vedono per parlarne, a lui rubano la macchina nuova sotto casa di lei. Fiesta finita.
Un furto che li catapulterà in una settimana concitata e folle, tra commissariati, assicurazioni, uffici pratiche auto, coinquilini, guardie, ladri, padri e suore. La settimana in cui persero una macchina ma –forse – trovarono l’amore.
Guarda il trailer
E tu…sai dov’è la fiesta? C’è un modo per scoprirlo:
Richiedere l’invito è semplicissimo, ma i posti sono limitati. L'invito è valido per 2 persone ed è disponibile fino a esaurimento dei posti in sala.
Ecco i passaggi da seguire per ricevere il tuo invito:
- Clicca QUI :(fiestatour.it) per aprire la piattaforma ufficiale di prenotazione.
- Scegli la tua città: Seleziona il cinema della tua città.
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- Ricevi la conferma: Una volta completata la procedura, riceverai via mail la conferma ufficiale con l'invito valido per due persone.
Prenota subito il tuo invito e preparati a scoprire dove si nasconde la vera fiesta! Ti aspettiamo