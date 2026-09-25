Il Respiro del Cuore, un weekend per fermarsi e ritrovare il proprio spazio interiore

Dal 2 al 4 ottobre 2026 l’Agriturismo Le Macine di Silvi, in provincia di Teramo, ospiterà “Il Respiro del Cuore”, un ritiro residenziale pensato per chi sente il bisogno di rallentare, allontanarsi per qualche giorno dalla frenesia quotidiana e dedicare tempo a sé stesso.

Tre giorni immersi nella natura, in un contesto raccolto e lontano dai ritmi abituali, per vivere un’esperienza orientata all’ascolto, alla consapevolezza e al benessere personale.

Un tempo per fermarsi

Nella quotidianità spesso si corre da un impegno all’altro, lasciando poco spazio all’ascolto delle proprie esigenze. Il ritiro nasce proprio dalla volontà di creare una parentesi diversa: un tempo nel quale mettere momentaneamente in pausa gli impegni e le distrazioni per tornare a concentrarsi su ciò che accade dentro di sé.

“Il Respiro del Cuore” propone così un’esperienza da vivere con presenza e partecipazione, in un ambiente naturale che favorisce il distacco dalla routine e la possibilità di dedicarsi con maggiore attenzione al proprio equilibrio.

Non si tratta di una semplice vacanza, ma di un percorso da vivere pienamente, lasciando fuori, per quanto possibile, i ritmi e le distrazioni della vita di tutti i giorni.

Tre giorni a Silvi tra natura, condivisione e consapevolezza

La cornice scelta per il ritiro è quella dell’Agriturismo Le Macine di Silvi, dove i partecipanti soggiorneranno per l’intero fine settimana.

L'arrivo è previsto venerdì 2 ottobre pomeriggio, mentre la partenza sarà domenica 4 ottobre dopo il pranzo. Il programma è organizzato per permettere ai partecipanti di vivere il ritiro senza la necessità di spostarsi continuamente, creando così una dimensione di continuità e di condivisione durante tutto il weekend.

Il contesto dell'agriturismo e la permanenza insieme agli altri partecipanti contribuiscono a creare uno spazio nel quale rallentare e dedicarsi all'esperienza, in un'atmosfera più intima rispetto alla quotidianità.

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Un’esperienza da vivere con presenza

Uno degli aspetti centrali del ritiro è proprio la possibilità di essere realmente presenti. Per questo “Il Respiro del Cuore” non è stato pensato come una vacanza tradizionale, ma come un momento nel quale concedersi attenzione e tempo.

Anche la scelta di non prevedere la partecipazione dei bambini risponde a questa esigenza: il ritiro richiede presenza, concentrazione e la possibilità di vivere le attività senza rumori o distrazioni, nel rispetto dell’esperienza di tutti i partecipanti.

L’obiettivo è creare le condizioni per vivere quei giorni con maggiore consapevolezza, lasciando che siano il ritmo del ritiro, il contatto con la natura e la dimensione del gruppo a scandire il tempo.

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Il Respiro del Cuore: un invito a rallentare

In un periodo nel quale il tempo sembra essere sempre più difficile da trovare, dedicarsi un intero weekend può diventare una scelta concreta per recuperare spazio e attenzione.

“Il Respiro del Cuore” nasce proprio da questa idea: creare un'occasione per fermarsi, respirare e concedersi la possibilità di ascoltarsi, condividendo l'esperienza con altre persone in un ambiente immerso nella natura.

L'appuntamento è quindi dal 2 al 4 ottobre 2026 all’Agriturismo Le Macine di Silvi.

Tutte le informazioni sul programma, sulla partecipazione e sulle modalità di iscrizione sono disponibili sulla pagina dedicata all'evento cliccando sul pulsante qui sotto

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