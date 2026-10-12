Biglietti gratuiti per martedì 20 ottobre al cinema di Montesilvano per vedere Se ami qualcuno dillo

Dal 16 ottobre arriva sul grande schermo l'attesa commedia dei sentimenti “SE AMI QUALCUNO DILLO”, una commedia familiare dal perfetto equilibrio tragicomico che promette di emozionare e far riflettere.

Le 20 proiezioni speciali a ingresso gratuito (valido per 2 persone) sono programmate per le date del 19, 20 e 21 ottobre.

A Montesilvano la proiezione ad inviti gratuiti è al cinema The Space Montesilvano Pescara ed è prevista per martedì 20 ottobre 2026 alle ore 20,30

Un appuntamento imperdibile, capace di dimostrare che non è mai troppo tardi per cambiare il proprio destino.

I posti sono limitati, prenota ora il tuo invito gratuito e lasciati emozionare.

“SE AMI QUALCUNO DILLO”

Un film di Marco Bonini, con Edoardo Leo, Claudia Gerini, Giovanna Mezzogiorno, Thomas Trabacchi, Biagio Venditti, Clemente Pernarella, Daniela Virgilio, Luisa De Santis e Pietro De Silva E Antonia Di Francesco.

Tratto dall’omonimo romanzo di Marco Bonini, edito da Longanesi.

Una produzione No Name Entertainment, Alea Film e Vision Distribution, in collaborazione con Sky.

prodotto da ALESSANDRO USAI, PIERPAOLO LUCIANI, ALESSANDRO SQUARCIOTTA

prodotto da EDOARDO LEOdistribuito da VISION DISTRIBUTION

Sinossi

Colto in flagrante durante un tradimento Sergio (Edoardo Leo) ha un malore e finisce in coma. In sala d’attesa si ritrovano tre persone che avrebbero ottimi motivi per non volerlo più vedere: la sua compagna Gabriella (Claudia Gerini), l’ex moglie Alba (Giovanna Mezzogiorno) e il figlio Giulio (Biagio Venditti). Quando Sergio si risveglia è come un bambino nel corpo di un adulto: deve reimparare tutto da capo. E da uomo prepotente e anaffettivo si trasforma in un buffo eroe tragicomico che continua a ripetere di essere rinato, di essere finalmente in grado di amare. Ma proprio questa seconda, improbabile infanzia finisce per insegnargli qualcosa che prima gli era sempre sfuggito: come voler bene alla sua complicata famiglia allargata.

Trailer

Come richiedere l'invito

Richiedere l’invito è semplicissimo, ma i posti sono limitati. L'invito è valido per 2 persone ed è disponibile fino a esaurimento dei posti Ecco i passaggi da seguire per ricevere il tuo invito:

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