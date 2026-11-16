Settant'anni di passione, arte pasticcera e legame con il territorio racchiusi in un grande lievitato. Per celebrare i 70 anni di attivitÃ della Pasticceria Caprice, il Maestro pasticcere Fabrizio Camplone firma il Panettone La Presentosa, una creazione speciale che rende omaggio alle proprie radici familiari e alla storia di un'attivitÃ diventata un punto di riferimento della pasticceria abruzzese.

Un anniversario che riporta alle origini, al 1957, quando i genitori di Fabrizio Camplone aprirono il primo negozio in piazza Garibaldi, proprio di fronte alla sede attuale della pasticceria. Da quel primo laboratorio Ã¨ iniziato un percorso fatto di dedizione, ricerca e creativitÃ , che oggi continua attraverso il lavoro e la visione di Fabrizio Camplone.

Il Panettone La Presenzosa nasce soprattutto come tributo alla loro creazione piÃ¹ importante: La Presentosa, il dolce iconico che ha segnato la storia della famiglia e che rappresenta un simbolo della tradizione pasticcera Caprice. Una ricetta che Camplone ha voluto reinterpretare in un grande lievitato, trasferendone il gusto distintivo in una nuova veste, pensata per celebrare questo importante traguardo.

Il risultato Ã¨ un panettone dalla personalitÃ elegante e ricca, con amarene e cubetti di marzapane, ricoperto da uno strato di cioccolato fondente. A impreziosirlo, il simbolo della Presentosa, impresso sulla superficie e decorato con oro commestibile: un dettaglio prezioso che richiama l'identitÃ del dolce originale e ne celebra il valore simbolico.

Â«Questo panettone Ã¨ prima di tutto un omaggio ai miei genitori, che nel 1957 hanno dato vita a questa storia aprendo il primo negozio in piazza Garibaldi. A loro devo le mie radici e la passione per questo mestiere. Ho voluto dedicare questo anniversario soprattutto alla loro creazione piÃ¹ importante, La Presentosa, reinterpretandone il gusto in un grande lievitato. Ãˆ il mio modo di celebrare settant'anni di storia, portando nel futuro un patrimonio di sapori, ricordi e tradizioneÂ», racconta Fabrizio Camplone.

Il Panettone La Presentosa entra cosÃ¬ a far parte della collezione dei Panettoni d'Autore Caprice, un viaggio tra aromi, consistenze e territori che ogni anno celebra la ricerca e la creativitÃ di Camplone:

Panettone Il Classico, con uvetta sultanina, scorza d'arancia e cedro candito

Panettone Zafferano e Liquirizia "Oro d'Abruzzo", omaggio alla regione

Panettone Caramello, dolce e persistente

Panettone Pere e Cioccolato, dal contrasto armonico

Panettone Fichi, Noci e Anice Stellato, dal profumo di casa

Panettone Cioccolato Grand Cru, elegante e intenso

PiÃ¹ di una novitÃ natalizia, il Panettone La Presentosa Ã¨ una creazione che racchiude la storia di Caprice e ne rinnova la tradizione attraverso il linguaggio della pasticceria contemporanea. Un omaggio alle origini che guarda al futuro, celebrando settant'anni di arte dolciaria, passione e creativitÃ .