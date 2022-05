E' morto Umberto De Simone, titolare dello stabilimento "La Racchetta"

E' morto Umberto De Simone, proprietario dello stabilimento balneare “La Racchetta” di Montesilvano. Aveva 91 anni. A dare l'annuncio della scomparsa è stato Riccardo Padovano, Presidente della Confcommercio di Pescara. I funerali si terranno domani pomeriggio presso, a Montesilvano, nella Chiesa di Sant'Antonio.

Il ricordo di Padovano: "Lo chiamo papà perché ha la stessa età di mio padre ma perché è stato un po' il papà di tutti noi che lo abbiamo conosciuto seguito, apprezzato e cercato di apprenderne gli insegnamenti. È stato fatto un pioniere dell'imprenditoria balneare nella costa abruzzese a cui oggi in un giorno doloroso vogliamo dire ancora grazie. Un pilastro e imprenditore serio e illuminato. Umberto è stato una persona sempre al nostro fianco nelle battaglie che in questi anni abbiamo portato avanti tutti quanti per la difesa della costa e del nostro mare. Una persona sempre in prima linea e sempre a disposizione della nostra associazione e dei suoi colleghi.

Una persona da cui, io ventenne ho imparato tanto. Umberto De Simone è stato prima un uomo e poi un imprenditore a cui noi tutti balneari dobbiamo veramente tanto. Ci ha guidato e dato la forza di lottare per i nostri diritti sin dagli anni Settanta e Ottanta quando le mareggiate portavano la sabbia e l'acqua sin sulla strada. E lui a lottare e battagliare per ottenere le scogliere dalla zona dei grandi alberghi fino a tutta la costa di Montesilvano.

E Umberto in questi anni è stato il punto di riferimento per tanti balneari e allo stesso tempo un punto di riferimento della città di Montesilvano visto che di fronte al suo lido c'era lo storico dancing "La Racchetta". Dal sindacato Sib della balnearia le più sincere condoglianze alla famiglia De Simone."