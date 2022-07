Arcadio Damiani: i funerali si terranno domani presso la Madonna dei Sette Dolori

Nella giornata di ieri è venuto a mancare il Dottor Arcadio Damiani, radiologo dell'Ospedale Santo Spirito di Pescara. Aveva 68 anni.

Ne danno il triste annuncio la moglie Mirella, i figli Andrea, Claudia con Kristian, l' adorata nipotina Victoria, il fratello Angelo, la sorella Mirella, i cognati, i parenti, gli amici ed i nipoti tutti.



I funerali avranno luogo giovedì 14 luglio, alle ore 16:30, presso il Santuario Madonna dei Sette Dolori in Pescara Colli.



La camera ardente sarà allestita, DALLE ORE 16:00 di OGGI 13 LUGLIO, presso la Casa Funeraria "DIMORA DEL SILENZIO" sita a Montesilvano (PE), in via Massimo D'Antona n°15 aperta al pubblico dalle 8:30 alle 19:30.