Addio a Bruno Di Fabio, fotoreporter ed ex corridore del ciclismo

E' morto Bruno Di Fabio, fotoreporter del ciclismo ed ex corridore dilettante. Aveva 80 anni. I funerali si avranno luogo oggi martedì 2 agosto nella chiesa di San Rocco a Sambuceto alle 16:00.

Il cordoglio Team Go Fast a nome di tutto il ciclismo abruzzese: "Tristezza e profondo cordoglio per la scomparsa di Bruno Di Fabio, amico e fotoreporter del ciclismo ed ex corridore dilettante venuto a mancare la notte scorsa a causa di un male incurabile. Di Fabio seguiva quasi tutte le gare ciclistiche abruzzesi in tutte le categorie e si è distinto diligentemente nel suo ruolo di fotografo "per passione" immortalando le gesta di tanti atleti in gara spingendosi fino al professionismo quando fu chiamato a ricoprire il ruolo di fotografo durante il Trofeo Matteotti a Pescara.

Appesa la bici al chiodo, entrò nel giro dell'Associazione Ex Corridori Ciclisti Abruzzesi, inizialmente dedicata a Romualdo Falcone e in seguito anche a Vito Taccone dopo la sua scomparsa.

"Vorrei scrivere tante cose belle su di te ma in certi momenti è difficile anche esprimersi. Un amico, un maestro e una persona speciale per sempre nel mio cuore. Ciao Zietto Bruno Di Fabio". Si è espresso in queste pochissime righe Andrea Di Giuseppe come presidente e in rappresentanza di tutto il Team Go Fast che si associa al dolore dei familiari più stretti, così come addetti ai lavori e sostenitori del movimento ciclistico abruzzese."