Assistito amorevolmente dai suoi cari, si è spento, all’età di 84 anni Mario Boffa.

Ne danno il triste annuncio la moglie Assunta, i figli Milena, Maria e Adriano, il genero Piero, il nipote Mario, i cognati ed i parenti tutti.



I funerali avranno luogo Giovedì, 12 Gennaio alle ore 10.00, nella Chiesa San Martino in Villa Penna di Campli, muovendo anticipatamente dall’abitazione dell’Estinto in via Santa Maria ad Eremo, 15.