Si Ã¨ spento Giovanni Minicucci, fondatore de "La Chitarra Antica"

Circondato dall'affetto dei suoi famigliari è salito al Cielo il caro Giovanni Minicucci di 84 anni

Ne danno il triste annuncio i figli Pietro Fabio e Claudio, le nuore Valentina e Monia, gli adorati nipoti Giovanni, Beatrice e Francesco, i fratelli, le sorelle, i cognati, le cognate, i parenti ed i nipoti tutti.

I funerali avranno luogo martedì 7 marzo, alle ore 15:00, presso la Chiesa di Gesù Bambino in Via dell'Emigrante. La camera ardente è stata allestita presso l' abitazione dell'estinto in Strada Zanni, 18.