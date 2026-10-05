Si Ã¨ spento Biagio Passeri, storico commerciante dei giocattoli

Ci sono persone che finiscono nei nostri ricordi senza saperlo.

Biagio Passeri Ã¨ nella memoria di tanti pescaresi con il suo negozio, tra giocattoli, modellini, bambini che sognavano e adulti che tornavano bambini.

Ha trascorso tanti anni a condividere passioni, a giocare e a far giocare.

Oggi che Biagio non câ€™Ã¨ piÃ¹, ci piace ricordarlo cosÃ¬: nel suo negozio, nella Pescara di allora, circondato da quello che amava.

PerchÃ© si puÃ² smettere di giocare, ma i ricordi restano sempre con noi.

Ciao papÃ !