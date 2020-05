Una famiglia plasticfree

"Plastic Free Odv Onlus è un'associazione di volontariato nata il 26 Luglio 2019 con l'obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, che non solo inquina bensì uccide. Si sviluppa online attraverso i social network a partire da Aprile 2019, diventando una realtà sempre più grande e con referenti in tutt'Italia. Le azioni di sensibilizzazione non si fermano sul web, infatti l'associazione continua il suo sviluppo anche offline con il progetto raccolta, il progetto scuola e altri in fase di costruzione".

A parlare è Christian De Leonardis referente Abruzzo, insieme a sua moglie Roberta Di Rienzo, della Onlus che la scorsa settimana ha lanciato la Plasticfree Challenge 2020 per invitare quante più persone possibili a contribuire alla iniziativa.

"L'ho fatto rispettando le misure di sicurezza Covid, con la mia famiglia (moglie, 3 figli e un cane labrador), con la mascherina, approfittando di una camminata produttiva su circa 800 metri di spiaggia nella zona del Cerrano tra Silvi e Pineto. Abbiamo raccolto circa 15 kg di plastica e immondizia in circa un ora e mezza ed è stato bello sentire la vicinanza e il sostegno di alcuni proprietari degli stabilimenti impegnati nei lavori di manutenzione. Lo facciamo con il cuore, nel tempo libero, senza scopi di lucro come ovviamente vuole la Onlus il cui presidente Luca De Gaetano mi ha conquistato con la sua praticità e sensibilità al problema. Non cerchiamo azioni clamorose ma piccoli gesti quotidiani, servirebbe il contributo di tutti a non inquinare e con delle piccole azioni quotidiane potremmo ripulire la natura che ci circonda.

Ci stiamo organizzando con i volontari per poterla estendere su tutta il litorale Abruzzese, invito tutte le associazioni di qualunque genere e i liberi cittadini sensibili al tema a contattarmi".

L'associazione Plasticfree finora ha raccolto in tutta Italia 4.000 kg di plastica, nei primi 6 mesi di attività ha raggiunto circa 93 milioni di utenti solo attraverso Facebook, diventando la prima associazione di riferimento in Italia sul problema plastica.

L'iniziativa Abruzzese è stata sostenuta sui social anche dalla Iena Nina che ha voluto nelle sue storie instagram sottolineare l'importanza del gesto.

Per maggiori info:

http://plasticfreeonlus.it