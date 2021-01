Gli abbattimenti di pini storici nella Riserva di Santa Filomena a Montesilvano. "Un grave danno alla biodiversità e alla storia"

Le associazioni Co.n.al.pa. Abruzzo, Co.n.al.pa. Pescara - Chieti, Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio – sezione di Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna e Pro Natura Abruzzo criticano la recente risposta dei Carabinieri Forestali in merito ai tagli di grandi Pini d'Aleppo nella Riserva Naturale di Santa Filomena a Montesilvano.

"Apprendiamo sui giornali le dichiarazioni sulle cause degli abbattimenti e rimaniamo assolutamente sconcertati dalla superficialità con cui viene gestita e affrontata la conservazione dei grandi alberi nella pineta di Santa Filomena. Nelle motivazioni dei Carabinieri Forestali si fa riferimento a alberi di 70-80 anni arrivati a "fine turno" che vengono abbattuti perchè soggetti a forti burrasche, a causa di chiome molto folte e di altezze oltre i 20-30 metri che poggiano su apparati radicali inconsistenti. Ora, gli esperti di Pini d'Aleppo ci spiegano che questi alberi sono stati progettati dalla natura per vivere in ambienti difficili, soggetti a burrasche e continue azioni meccaniche dei venti. Le loro chiome, formate da globi verdeggianti e intricati, con ramificazioni che formano formidabili cortine frangivento, possono resistere a violente sollecitazioni e muoversi, crescere e inclinarsi e addirittura strisciare a terra, per sopravvivere."

"Il Pino d'Aleppo è in realtà l'albero principe per resistere alle tempeste di vento, una specie che si è evoluta per milioni di anni in ambienti angusti, come roccaglie o dune, in terreni inconsistenti su primi fronti marini, a contatto con l'aerosol marino, creando apparati radicali imponenti. Un luogo comune, una favola metropolitana quella di definire il pino d'Aleppo un albero con radici inconsistenti. Anche in presenza di dune, questo albero, grazie alle possenti radici fascicolate, riesce ad aggrapparsi saldamente a svariati terreni. Questo è quanto ci spiegano i nostri esperti dei comitati tecnici-scientifici che sostengono le nostre associazioni."