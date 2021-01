WWF e Legambiente: "Preoccupazione dopo la diffusione dei dati ARTA sui danni che continuano a derivare dai rifiuti interrati illecitamente per decenni"

"Non a caso siamo qui accanto all'elefante: vogliamo sottolineare l'elefantiaco comportamento della pubblica amministrazione, Ministero in testa, incapace di tutelare in tempi ragionevoli la salute dei cittadini e dell'ambiente anche a fronte di un caso clamoroso come quello rappresentato dalle discariche di Bussi Officine": ha esordito così Filomena Ricci, delegato regionale del WWF Italia nella conferenza stampa tenuta questa mattina a Pescara insieme a Giuseppe Di Marco, presidente di Legambiente Abruzzo, e all'avv. Tommaso Navarra che nella lunga vicenda giudiziaria connessa alle discariche ha rappresentato entrambe le associazioni.

"Le analisi dell'ARTA – ha continuato Giuseppe Di Marco - confermano che la situazione ambientale connessa a quel sito è tutt'altro che tranquilla: i rifiuti abusivamente interrati per decenni continuano a inquinare terra, acque e aria mentre tra Ministero dell'Ambiente (che ha nei fatti fermato il procedimento di bonifica già avviato) da una parte, Regione e Arta dall'altra è in corso una battaglia giudiziaria francamente assurda: l'interesse di tutte le autorità competenti dovrebbe essere quello di arrivare alla bonifica e di farla materialmente pagare a chi ha inquinato: un obiettivo che andrebbe perseguito insieme confrontandosi su tavoli istituzionali, non certo in un'aula di tribunale."

WWF e Legambiente hanno ricordato che da sempre, insieme alle tante associazioni e ai movimenti che si sono occupati della questione Bussi, sostengono che la vera giustizia può essere rappresentata soltanto dalla bonifica di quella che, non a torto, è stata definita la discarica abusiva più grande d'Europa.

"Lo abbiamo detto e ripetuto – ha sottolineato l'avv. Tommaso Navarra – anche nelle aule dei tribunali, per anni e in innumerevoli udienze: l'individuazione e la condanna dei colpevoli non potevano essere nient'altro che un atto preliminare per arrivare a risanare un territorio violato in maniera devastante soltanto per andare alla ricerca di una industrializzazione ormai diventata anti-storica e che oggi dimostra, con il suo lascito inquinante, l'assenza di lungimiranti strategie di duraturo sviluppo economico."