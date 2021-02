WWF Chieti-Pescara e Museo universitario ripropongono il filmato dell'evento "Il Darwin Day 2021 su Youtube e su Facebook"

Il filmato dell'edizione 2021 del Darwin Day sbarca su youtube (canale del Museo universitario al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=ZF5EIdutbgw ) e su Facebook (tra le altre sulla pagina del WWF Chieti-Pescara.

Poco meno di 50 minuti nei quali, dopo una breve introduzione della presidente del WWF Chieti-Pescara Nicoletta Di Francesco, il prof. Gentile Francesco Ficetola, Ordinario di Zoologia dell'Università di Milano, tiene una interessantissima relazione sulla biogeografia degli animali nel mondo: "Le frontiere della vita".

All'evento, svolto online, hanno partecipato 4 classi seconde (sezioni D, E, F e G) del Liceo Masci e diversi cittadini che si erano prenotati. Chiunque non abbia potuto partecipare in diretta potrà comunque guardare ora il filmano.

Il Darwin Day è una celebrazione in onore di Charles Robert Darwin (1809-1882) che si tiene in tutto il mondo intorno al 12 febbraio, la data della nascita del grande naturalista inglese. L'evento abruzzese è nato nel 2014 e da allora si è ripetuto ogni anno organizzato da WWF Chieti-Pescara e Museo universitario insieme al Liceo scientifico "Filippo Masci", alla Sezione Abruzzo e Molise della Societas Herpetologica Italica e al Gruppo locale del CICAP, Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze.