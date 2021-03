Ora della Terra – Earth Hour, nell'edizione dei record, grande adesione in Abruzzo

Il 27 marzo 2021, alle 20:30 ora locale, 192 Paesi in tutto il mondo hanno partecipato alla nuova edizione dell'Ora della Terra - Earth Hour, la più grande mobilitazione globale del WWF per il clima, che invita a spegnere le luci per un'ora come gesto simbolico per contrastare la crisi climatica. Leader, celebrità, artisti, associazioni, imprese e milioni di cittadini in ogni parte del globo, ieri hanno fatto sentire la propria voce per il Pianeta, al grido di "Speak up for Nature", diventando protagonisti dell'edizione di Earth Hour più seguita di sempre, con 6.7 miliardi di impression (numero stimato di visualizzazioni) a livello globale sui social media e altre piattaforme. #EarthHour e gli altri hashtag correlati hanno fatto tendenza in 42 paesi su Twitter e sulla ricerca di Google. Seppur con limitato accesso e possibilità di aggregazione, molti monumenti iconici nel mondo hanno spento le loro luci alle ore 20.30 locali: l'Olympic Bird's Nest Stadium a Beijing, le Petronas Towers a Kuala Lumpur, il London Eye, la Torre Eiffel, lo Skytree di Tokyo, il Cremlino, il Victoria Harbour di Hong Kong, la Porta di Brandeburgo a Berlino, la Basilica di San Pietro e il Colosseo a Roma, il palazzo della regina Rova di Antananarivo in Madagascar, l'Acropoli di Atene, l'UAP-Old Mutual Towers a Nairobi, il Sydney Opera House, le Cascate del Niagara, il grattacielo Taipei 101 e i meravigliosi giardini sulla baia di Singapore.

Solo in Italia ben 315 comuni hanno spento le luci dei loro monumenti, mentre sui canali social del WWF andava in onda una maratona con contributi di artisti. E anche quest'anno l'Abruzzo è stata protagonista con tante adesioni.

Innanzitutto un particolare ringraziamento a Mauro Baiocco, Roberto Di Donato e Fabrizio Medori, tre artisti abruzzesi che hanno realizzato una clip per l'Ora della Terra con un breve monologo tratto da un discorso di Greta Thumberg e la canzone "Eppure soffia" di Pierangelo Bertoli. Hanno poi aderito tanti comuni abruzzesi, a partire dai quattro capoluoghi di provincia, spegnendo le luci di strade, piazze e monumenti: Alba Adriatica, Altino, Anversa degli Abruzzi, Atri, Casoli, Chieti, Città Sant'Angelo, Colonnella, Corropoli, Cortino, Fara San Martino, Fossacesia, Isola del Gran Sasso, L'Aquila, Lanciano, Martinsicuro, Montorio al Vomano, Mosciano Sant'Angelo, Ocre, Orsogna, Ortona, Penna Sant'Andrea, Pescara, Pineto, Rapino, San Giovanni Teatino, San Martino sulla Marrucina, Sant'Eusanio del Sangro, Sant'Omero, Spoltore, Teramo, Tollo, Torano Nuovo, Torricella Sicura, Torre de' Passeri, Tortoreto, Vasto.

Adesioni anche da tutte le principali aree naturali protette presenti in regione: Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, Parco Nazionale della Maiella, Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Area Marina Protetta Torre del Cerrano e Parco Regionale Sirente-Velino.

Altrettanto importanti le adesioni del Museo Universitario di Chieti, dell'Istituto Comprensivo "G. D'Annunzio" e dell'Istituto Comprensivo "Don Milani" entrambi di Lanciano, della Pro-loco di Fagnano Alto, del Centro di Educazione all'Ambiente "Monti della Laga" di Cortino e delle Guide del Borsacchio.