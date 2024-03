Al via il ciclo di incontri on line su turismo attivo ed esperienziale

Nel mese di aprile verrà organizzato un ciclo di incontri dal titolo "Approfondimenti tematici di turismo attivo ed esperienziale. In Natura per la Natura!" a cura di Feder Pate e Wwf Abruzzo. L'iniziativa vuole essere la prima azione concreta a seguito dell'accordo firmato dalle due sigle in occasione di Abruzzo Attrattivo 23. L'obiettivo principale dell'accordo è quello di promuovere un modello di turismo rispettoso delle tematiche ambientali, sociali e culturali, in particolare delle componenti ecosistemiche e della biodiversità del territorio abruzzese.

È ormai acclarato che il turismo attivo ed esperienziale per gli italiani ed ancor di più per i turisti stranieri è sempre più sensibile alla sostenibilità e le nuove generazioni di viaggiatori e turisti sono sempre più desiderosi di vivere un territorio con le sue comunità ma farlo con rispetto, in punta di piedi. I temi legati alla crisi climatica hanno prodotto un cambiamento valoriale anche nei fruitori, per cui il viaggiare sostenibile e consapevole è un trend in costante crescita. Il maggior numero dei turisti è influenzato nelle proprie decisioni di viaggio da considerazioni legate ad ambiente e sostenibilità.

Di tutto questo i professionisti e gli operatori del settore, così come le aree protette che accolgono questi nuovi flussi turistici, devono tenere conto e farsi trovare preparati. In quest'ottica è organizzato il ciclo di incontri che vuole essere un primo momento di confronto e di riflessione con gli operatori del turismo esperienziale in Abruzzo. Ci saranno tre appuntamenti, che potranno essere seguiti online sui canali Facebook di Abruzzo Attrattivo FederPate, a partire dal 3 aprile e un'uscita sul campo da concordare con i partecipanti agli incontri.

Il programma di incontri nel dettaglio

1. Buone pratiche di convivenza: l'esperienza delle Oasi WWF in Abruzzo: Filomena Ricci

2. Turismo sostenibile in Abruzzo: Rita Salvatore

1. Biodiversità in Abruzzo/Ecosistemi delle aree interne e turismo: Cristian Moscone

1. Turismo e impatto ambientale; capacità di carico turistico: Davide Palumbo

2. Come osservare animali in natura: indicazioni e consigli: Sefora Inzaghi