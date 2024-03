Del Trecco: “Servizio ambientale garantito anche a Pasqua e Pasquetta”

“60 uomini in servizio per garantire la raccolta dei rifiuti e l’igiene urbana a Pescara nel giorno di Pasqua, 100 unità operative nella giornata del Lunedì dell’Angelo, Pasquetta, quando secondo le stime, le presenze su Pescara raddoppieranno rispetto a un giorno normale. L’amministrazione comunale e Ambiente Spa sono pronte a fronteggiare i prossimi giorni di festa, concentrando le forze nelle vie del centro e sulle nostre riviere, dove probabilmente si riverserà la maggior parte di turisti e visitatori, anche dalle zone interne, ma con un occhio attento a tutte le zone dove ci sono ristoranti o punti di accoglienza, al fine di scongiurare eventuali disagi per la popolazione”.

Lo ha detto l’assessore all’ambiente Isabella Del Trecco ufficializzando il piano operativo messo a punto con Ambiente Spa per garantire i normali servizi ambientali anche nei giorni di festa. “Oltre al lavoro straordinario – ha aggiunto Del Trecco – garantiremo il rispetto del calendario settimanale della raccolta differenziata porta a porta, dunque lunedì primo aprile verranno regolarmente ritirati, dove previsto, i rifiuti del secco residuo, il vetro, plastica e lattine. Non dovranno essere conferiti solo i rifiuti organici e la carta. Ovviamente in strada ci saranno anche i capisquadra che continueranno a monitorare la situazione pronti a predisporre interventi straordinari in caso di necessità”.