Pini tagliati in via Pantini, Santilli: "Erano morti e pericolosi"

8 pini secolari sono stati abbattuti ieri (8 aprile) dagli operai del Comune in via Pantini, generando le polemiche di alcuni cittadini che si chiedono se tale intervento fosse davvero inevitabile. L'ex consigliere della circoscrizione Porta Nuova, Antonio Taraborrelli, non riesce a capire “il motivo per cui questi alberi siano stati tagliati. Io passo sempre di qui e non credo che tali arbusti fossero malati. Qualcuno ha ipotizzato che tutto ciò sia stato fatto perché c'era bisogno di allargare la strada. Non so. Nutro qualche perplessità”.

In realtà, secondo quanto ci viene riferito dall'assessore al verde, Gianni Santilli, i pini erano diventati pericolosi per l'incolumità pubblica: interpellato da PescaraNews.net, Santilli spiega infatti che “quelle otto piante erano morte, e presentavano ormai problemi di sicurezza. Avevamo già annunciato l'abbattimento di questi alberi dopo che l'agronomo ci aveva consigliato di eliminarli. Voglio precisare che si tratta di 8/10 piante su ben 2500 che sono state sottoposte a controllo di stabilità”. Nella giornata odierna dovrebbe essere completata l'opera.