Riqualificata un'area verde sul lungomare di Montesilvano

“Sabato abbiamo riconsegnato alla città una nuova piccola oasi di verde sul lungomare, in zona altamente turistica. Laddove prima c'era un apprezzamento di terra mal ridotto, adesso c'è una bellissima area che valorizzerà ulteriormente la nostra amata riviera”. È raggiante l'assessore alle politiche giovanili e allo sport del Comune di Montesilvano, Alessandro Pompei, nell'annunciare la nuova opera dell'amministrazione tra Corso Strasburgo e via Aldo Moro. La sistemazione dell’area ha richiesto un costo di 98mila euro.

Sono state piantumate 12 Melia Azedarach adulte e 12 piante di Pero, oltre alla realizzazione di una siepe composta da più di 10 essenze arboree autoctone e a una passeggiata in breccia resinata accessibile a chiunque, dunque senza barriere architettoniche. “Abbiamo dotato tutto di un adeguato sistema di irrigazione e di una scenografica illuminazione notturna che renderà tutto ancor più bello. In settimana completeremo l'intervento con l'installazione di ulteriori due panchine accessibili per diversamente abili. C'è chi chiacchiera e chi fa”, conclude Pompei.