Inaugurata in via Pepe la prima Isola Ecologica, poi ne arriveranno altre alle Naiadi e sull'area di risulta

E’ entrata in funzione ieri la prima delle tre Isole Ecologiche che il Comune andrà a installare su tutta la città nell’ambito dell’operazione di estensione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti domiciliare porta a porta. La prima area è stata realizzata nello spazio parcheggio di via Pepe, uno spazio arricchito di verde e piante per mimetizzare i tre compattatori con l’ambiente circostante in modo da azzerare qualunque tipo di impatto visivo.

“Una scelta peraltro autorizzata anche dalla Sovrintendenza che si traduce in un grande servizio in favore dei cittadini che da questo momento, oltre che conferire ogni sera i propri rifiuti differenziati sotto casa, seguendo il calendario stilato da Ambiente Spa, avranno l’opportunità di utilizzare l’Isola per conferire quantità straordinarie di rifiuti o per compensare il salto di un turno”, ha detto l’assessore all’Ambiente Isabella Del Trecco in occasione della conferenza stampa con la quale è stata aperta al pubblico l'Isola ecologica di via Pepe. All'inaugurazione hanno partecipato anche il sindaco Masci e il presidente di Ambiente Spa Chiavaroli.

“Sul quartiere Porta Nuova ormai siamo veramente agli sgoccioli – ha detto Del Trecco - completata da 6 mesi ormai la distribuzione dei kit domiciliari a tutte le 8.126 famiglie, con l’apertura dell’Isola di via Pepe stiamo completando la rimozione degli ultimi grandi cassoni stradali e l’installazione delle campane stradali per il vetro. E l’isola ecologica veramente rappresentava l’ultimo tassello in questo puzzle complesso, ma che segna un punto di svolta per la città e soprattutto ci fotografa il livello di sviluppo ambientale della città. Consideriamo che a oggi con l’estensione del porta a porta domiciliare a Porta Nuova il servizio ha sostanzialmente raggiunto il 75% di copertura, e se il servizio cresce la città può chiedere l’assegnazione di bonus che si tradurranno nel medio periodo in bollette più basse per i cittadini”.

L’isola ecologica aperta ieri è composta da tre compattatori: uno per il secco residuo, il secondo per carta e cartone, il terzo per plastica e metalli. In questi tre mini impianti potranno conferire esclusivamente i residenti di Porta Nuova che dovranno portare con sé la card elettronica personale ricevuta con l’intero kit del porta a porta e che permette di far attivare il meccanismo di apertura del compattatore e di ricezione del pattume. “Pescara – ha aggiunto Del Trecco – è la prima città del centrosud ad aver garantito​ tale servizio sul territorio. Ora proseguiamo il lavoro anche per l’installazione delle altre due Isole, una nella zona delle Naiadi, l’altra sulle aree di risulta-area parcheggio antistante via Michelangelo”.