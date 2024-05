Mare tutto balneabile a Pescara: Arta, la qualità delle acque migliora

I risultati delle analisi effettuate in Abruzzo dall'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente (Arta) a salvaguardia della salute dei bagnanti nelle acque del medio Adriatico, hanno evidenziato parametri microbiologici quasi tutti conformi ai limiti di legge. Nei tre tratti per i quali è stato disposto il divieto temporaneo a inizio stagione per la qualità scarsa delle acque, come da delibera di Giunta regionale, i risultati dei campioni sono tutti conformi ai parametri di legge, ovvero Escherichia coli ed Enterococchi intestinali. Tra questi rientra anche l'area antistante via Leopardi, a Pescara.



Avendo ottenuto due risultati dall'esito positivo in due campionamenti consecutivi, eseguiti a distanza di 15 giorni, spetterà ora al sindaco formulare istanza al Servizio Opere marittime e acque marine della Regione, per ottenere la revoca dei divieti temporanei. La richiesta dovrà essere corredata di tutte le misure di risanamento volte alla rimozione delle cause di inquinamento e al miglioramento delle acque. Restano vietati, invece, per tutto l'arco del 2024, due punti a Ortona (350 metri a sud della foce del fiume Foro e 200 metri e sud della foce del fiume Aielli) e uno a San Vito Chietino, 100 metri a nord della foce del Feltrino.



"Il monitoraggio lungo le coste del litorale abruzzese - dichiara il direttore generale di Arta Abruzzo, Maurizio Dionisio - continuerà in modo puntuale durante tutta la stagione balneare, secondo la programmazione prevista. L'accuratezza analitica e la precisione nei campionamenti - conclude - rappresentano caratteristiche imprescindibili nello svolgimento delle attività di analisi, fondamentali non solo a tutela dei cittadini, ma anche ai fini dell'assegnazione delle bandiere blu così importanti per sostenere la crescita turistica di questa regione".