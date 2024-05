Ambiente SpA lancia un nuovo piano di disinfestazione potenziato

Ambiente SpA, in collaborazione con l’amministrazione comunale, annuncia l’avvio di un innovativo e potenziato piano di disinfestazione e derattizzazione che interesserà Pescara nelle prossime settimane. “L’iniziativa, già lanciata lunedì scorso in fase sperimentale, coinvolgerà l’intero perimetro cittadino, con l’impiego di metodi e prodotti sicuri e innocui per la salute pubblica”, afferma il presidente di Ambiente SpA, Ricardo Chiavaroli.

Il servizio di derattizzazione copre tutte le sedi e il territorio comunale, con monitoraggi e trattamenti ciclici su base mensile. Le aree critiche segnalate riceveranno interventi mirati e, se necessario, saranno installati degli appositi box derattizzanti. Le scuole comunali di ogni ordine e grado beneficeranno di una bonifica ambientale preventiva durante i periodi di chiusura.

Le sedi comunali interessate sono il Parco Caserma Cocco, il Mercato Ittico, la Golena Sud, il Teatro d’Annunzio, l’area circostante il laghetto del Parco D’Avalos, il Mercato coperto di Piazza Muzii, il parco Villa Sabucchi e il parco Villa de Riseis. Il servizio di disinfestazione si svolge regolarmente dal 15 febbraio al 31 ottobre, con differenti interventi relativi alle condizioni climatiche. Gli interventi vengono effettuati con l’utilizzo di pasticche idrosolubili anti larvali nelle zone di ristagno delle acque e con la diffusione, attraverso un atomizzatore, di un prodotto sicuro e innocuo per la salute dei cittadini.

Il servizio estivo è stato potenziato, e in particolare a Porta Nuova gli interventi sono stati raddoppiati da due a quattro giorni di attività. Oltre alle sedi sopra citate, particolare attenzione sarà rivolta a parchi, aree verdi, ospedale e distretti sanitari, scuole, edifici comunali e governativi, impianti sportivi e cimiteri.

Ambiente SpA è impegnata a segnalare costantemente all’amministrazione eventuali situazioni che favoriscono la proliferazione di roditori e insetti, per consentire l’adozione di misure correttive adeguate. Per consultare il calendario degli interventi, clicca QUI.