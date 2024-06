"#InBiciPerLAmbiente", la suggestiva esperienza vissuta dal liceo classico

Un'esperienza indimenticabile per il liceo classico Gabriele D'Annunzio di Pescara. “Siamo orgogliosi di raccontare l'avventura vissuta dai nostri studenti del progetto #InbiciperlAmbiente”, scrive la scuola di via Venezia sui suoi canali social. Un viaggio di 6 giorni, 216 km percorsi in bicicletta e un'esperienza che ha unito sport, natura, cultura e impegno per il pianeta.

Tra sfide e soddisfazioni - la pioggia serale e notturna dei primi giorni ha reso tutto più faticoso - le studentesse e gli studenti in bici hanno attraversato paesaggi mozzafiato, visitato città storiche come Basilea e Friburgo, mentre oggi sono in visita al Parlamento Europeo a Strasburgo. ️Un'esperienza che ha insegnato loro l'importanza della tutela ambientale, del lavoro di squadra e del superamento dei propri limiti.

“Grazie ai nostri studenti, ai docenti accompagnatori, professoresse Antico e Praturlon, e il professor Conte, e alla dirigente scolastica per aver reso possibile questo progetto indimenticabile”, conclude la nota del liceo classico.