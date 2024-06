Ridurre i rifiuti: nasce la Bacheca del Riuso su Junker

Un nuovo strumento per incentivare il riuso e ridurre i rifiuti a Pescara, Città Sant’Angelo e in altri 11 comuni della provincia. Si tratta della Bacheca del Riuso, una sezione all'interno dell'app Junker, l'assistente virtuale per la raccolta differenziata e l'economia circolare. Verrà attivata la prossima settimana per tutti i cittadini serviti da Ambiente SpA.

Come funziona

La Bacheca del Riuso è una "vetrina virtuale” dove chiunque può pubblicare gratuitamente annunci di oggetti non più in uso, ma ancora in buono stato.

Basta scattare una foto dell'oggetto, descriverlo brevemente e selezionare la categoria di appartenenza. Gli altri utenti dell'App possono consultare gli annunci e, se interessati, contattare l'inserzionista per organizzare il ritiro dell'oggetto.

Vantaggi

La Bacheca del Riuso offre diversi vantaggi:

• Riduce i rifiuti: Evitando di buttare oggetti ancora funzionanti, si contribuisce a diminuire la quantità di rifiuti da smaltire, soprattutto quelli indifferenziati, RAEE e ingombranti.

• Favorisce l'economia circolare: Dare una seconda vita agli oggetti significa promuovere un modello di consumo più sostenibile, basato sul riutilizzo e non sull'usa e getta.

• Fa risparmiare: Attraverso l’app sarà possibile trovare tanti articoli utili a costo zero, e ridurre al minimo i costi di smaltimento.

• Incentiva la socialità: Si favorisce l'interazione tra cittadini, creando una rete di solidarietà e di scambio.

Come aderire

Il servizio è gratuito e sarà attivo a Pescara, Città Sant’Angelo, Civitaquana, Tocco da Casauria, Civitella Casanova, Picciano, Bolognano, Brittoli, Farindola, Serramonacesca, Vicoli, Carpineto della Nora e Montebello di Bertona. Per usufruire della Bacheca del Riuso, basta scaricare l'app Junker e accedere alla sezione "Servizi".

«Siamo entusiasti di lanciare la Bacheca del Riuso - dichiara il Presidente di Ambiente SpA, Ricardo Chiavaroli - Si tratta di un'iniziativa innovativa che ci permetterà di offrire ai cittadini un nuovo strumento per vivere in modo più sostenibile ed è propedeutico all’apertura fisica di un centro comunale del riuso che avverrà nelle prossime settimane grazie alla collaborazione con l’Amministrazione comunale di Pescara. Siamo convinti che la Bacheca del Riuso avrà un grande successo e che contribuirà a ridurre significativamente la quantità di rifiuti prodotti nel nostro territorio».

Per scaricare l’app collegati su https://ambientespa.net/junker.