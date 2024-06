L'azienda Ambiente spa in queste ore, in collaborazione con il Comune di Pescara, sta posizionando appositi contenitori a servizio dei seggi elettorali che saranno aperti ai cittadini sabato e domenica per le elezioni europee e comunali.

Lo fa sapere il presidente dell'azienda, Riccardo Chivaroli, sottolineando che Ambiente spa come sempre svolge un servizio pubblico".