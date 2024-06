Anche nei mesi di giugno e luglio prosegue, a cura di Ambiente spa, in collaborazione con il Comune di Pescara, il servizio di “Bird control” per l’allontanamento non cruento dei piccioni dalle vie e dalle abitazioni, mediante falconi addestrati e droni.

Lo fa sapere il presidente Riccardo Chiavaroli (foto). Dal link è possibile visionare il calendario degli interventi previsti a giugno e video esplicativi.

https://www.interventipescara.it/2024/Bird-Control-2024