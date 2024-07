“Natura e comunità”: un incontro sulla rigenerazione del territorio, chiave di sviluppo sostenibile

Si chiama “Natura e comunità: la rigenerazione del territorio, chiave di sviluppo sostenibile” l'incontro che si terrà martedì 2 e mercoledì 3 luglio nella Provincia di Pescara, in piazza Italia 30. Istituzioni, professionisti, esperti ed enti locali si daranno appuntamento nella Sala Tinozzi per una due giorni organizzata dalla società Tre Monti, impegnata nelle attività di bonifica all’interno del SIN di Bussi sul Tirino, sui temi del risanamento e della rigenerazione del territorio, come elementi che permettono di cogliere le opportunità della transizione ecologica. Non solo per confrontarsi sulle sfide e le opportunità ad essi collegate, ma anche per riflettere sul valore sociale ed economico che portano al territorio e alla società nel suo complesso.

Parteciperanno tra gli altri Nicola Campitelli, Presidente Commissione attività Produttive e consigliere delegato in materia di rifiuti, urbanistica e territorio, demanio marittimo, energia e paesaggio, Emanuele Imprudente, Vicepresidente della giunta regionale, Giorgio De Luca, Vicepresidente della Provincia di Pescara, Andrea Rispoli, Generale di Corpo d’Armata Carabinieri - Comandante Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri, Giuseppe Vadalà, Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente sulle discariche abusive presenti nel territorio nazionale, Anna Rita Mantini, Procuratore aggiunto della Repubblica del Tribunale di Pescara, Pier Giuseppe Biandrino, Vicepresidente Esecutivo Edison S.p.A. e Lucio Zazzara, presidente del Parco Nazionale della Majella.