Addio all'orsa Caterina

Non è riuscita a sopravvivere a un melanoma al labbro superiore destro, diagnosticato alcuni mesi fa dai veterinari ed è morta, a 34 anni, l'orsa Caterina. "Era stata la 'fondatrice' dell'area faunistica di Palena - scrive sui social il Parco nazionale della Maiella - che l'ha ospitata per più di 9 anni, dopo il sequestro che il Nucleo Cites Campania del Corpo Forestale aveva condotto nel 2015 perché la povera orsa, importata probabilmente dall'est Europa, era rinchiusa in un'angusta gabbia in una struttura turistica privata" da circa 24 anni.

Qualche mese fa, spiega il Parco, i veterinari le avevano diagnosticato "una brutta lesione che però si era mantenuta non invasiva, senza mai darle fastidio nella masticazione e nell'alimentazione". Nelle ultime settimane il peggioramento, con l'orsa via via sempre più debole, fino al tracollo, ieri. "Si è spenta senza particolari sofferenze", assicurano gli addetti dell'area faunistica.

Aveva 34 anni, tanti per un orso che ha vissuto gran parte della vita in cattività. Caterina ha fatto conoscere la vita degli orsi a migliaia di bambini e ha mostrato la sua pacatezza e la sua riservatezza a innumerevoli gruppi di turisti e visitatori della Maiella. "Le saremo sempre grati per averci aiutato ad avviare il nostro percorso didattico e di recupero di orsi in difficoltà a Palena - spiegano dal Parco - e speriamo di esserci meritati la sua preziosa presenza con le cure, le attenzioni e gli spazi che le abbiamo, seppure in parte, restituito, dopo una vita difficile".

"Un grazie particolare a tutti i cittadini di Palena - conclude il Parco - alle cooperative locali e a tutti i ragazzi, collaboratori e volontari del Parco che hanno conosciuto l'orsa Caterina e l'hanno saputa raccontare e assumere a simbolo di una rinnovata amicizia tra uomini e orsi".

Foto: fonte Parco Nazionale della Maiella