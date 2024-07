Rimossi 150 cassonetti stradali nella zona di Porta Nuova, via alla differenziata con i mastelli

La società Ambiente spa ha avviato la rimozione di circa 150 cassonetti stradali dei rifiuti nella zona di Porta Nuova, tra viale Marconi e la stazione ferroviaria. Man mano, nel giro di una decina di giorni, in quest'area partirà la raccolta dei rifiuti porta a porta, che è stata già avviata nella parte restante di Porta Nuova nei mesi scorsi. L'annuncio è arrivato dal presidente di Ambiente Spa Ricardo Chiavaroli.

"Questo vuol dire, ha spiegato, che le famiglie e le attività dovranno cominciare ad utilizzare il materiale che è stato già consegnato nei mesi scorsi alla maggior parte degli interessati, cioè i mastelli e i sacchetti da tenere a casa e da riempire con il materiale differenziato. Li abbiamo consegnati insieme all'opuscolo informativo e al calendario dei conferimenti (tutte le informazioni sono on line sul sito di Ambiente spa). Chi non fosse ancora in possesso del kit potrà ritirarlo in via Raiale, presso la sede degli uffici amministrativi di Ambiente Spa, il lunedì e il venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e il mercoledì dalle 14.30 alle 17.30. Non ci saranno più i rifiuti per strada con i cassonetti maleodoranti e rumorosi e avremo un nuovo approccio, che è quello usato nelle più grandi città d'Italia", ha detto sempre Chiavaroli.

E ha poi aggiunto che "questo processo richiede la pazienza il sostegno dei cittadini: si tratta solo di cambiare in piccola parte le proprie abitudini".

I cittadini, ha detto sempre il presidente di Ambiente spa insieme al direttore tecnico Mauro Di Lanzo, "hanno ricevuto la Eco card, una tessera che serve per accedere alle isole ecologiche e alle campane del vetro automatizzate.

"La prima isola ecologica è stata già allestita in via Pepe e le altre verranno allestite nei prossimi mesi nella zona centrale e nella zona nord di Pescara: nelle isole ecologiche si possono conferire i rifiuti 24 ore su 24, se non si è avuto modo di conferirli in altro modo. Nelle prossime settimane, nella zona di Pescara Vecchia e del mercato coperto di via Orazio, verranno anche posizionate 3 eco-isole informatizzate, destinate solo ad alcune utenze che ne riceveranno adeguata informazione", ha concluso Chiavaroli. A Pescara la percentuale di rifiuti raccolti con la differenziata ha raggiunto il 54%. Per informazioni si può contattare Ambiente al numero verde 800624622 o attraverso info@ambientespa.net.