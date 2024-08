L'appello di Ambiente Spa: "È importante smaltire correttamente i rifiuti ingombranti"

Ambiente SpA e il Comune di Pescara ricordano a tutti i cittadini l’importanza di smaltire correttamente i rifiuti ingombranti e gli eccessi di rifiuti urbani. Anche in questo periodo la cittadinanza è invitata ad utilizzare la Ricicleria “Fiora” e il Centro di Raccolta “Prati”. Ambiente SpA incoraggia inoltre la cittadinanza ad usare la Bacheca del Riuso sull’App Junker. Nella Ricicleria di via Fiora (con ingresso tra via Fiora e strada Vicinale Torretta, in zona ex-cementificio) è possibile conferire batterie e accumulatori al piombo, imballaggi pericolosi, inerti, ingombranti, lavatrici, lavastoviglie e simili, legno, monitor e tv, olio minerale, olio vegetale, piccoli RAEE, pneumatici fuori uso, potature, frigoriferi e simili, lampadine e sorgenti luminose, toner esausti, vernici, resine e inchiostri.

La Ricicleria è aperta, esclusi i giorni festivi, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19. L’accesso può avvenire solo ed esclusivamente con la propria autovettura previa prenotazione al numero dedicato 346/0985303 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. Possono accedere tutte le utenze domestiche e non domestiche iscritte a ruolo Tari del Comune di Pescara; gli intestatari devono essere muniti di un documento d’identità e i delegati devono esibire il modulo scaricabile dal sito Internet opportunamente compilato.

Il nuovo Centro di Raccolta si trova in strada Prati 84/A, a circa cento metri sulla destra in direzione Spoltore dopo l'uscita dell'asse attrezzato di Pescara Colli. Oltre alle tipologie di rifiuto accettate dalla Ricicleria “Fiora”, nel Centro di Raccolta “Prati” è possibile conferire senza prenotare anche le seguenti tipologie di articoli: abbigliamento, bombolette spray, carta e cartone, cartone, imballaggi in vetro, medicinali, olio vegetale, organico, pile portatili, plastica e metalli. Il Centro di Raccolta “Prati” è aperto, esclusi i giorni festivi, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 11 alle 17. Le regole di accesso, il numero telefonico e le modalità di prenotazione sono le medesime della Ricicleria “Fiora”.

A partire dal mese di giugno è attiva la Bacheca del Riuso, una "vetrina virtuale” dove chiunque può pubblicare gratuitamente annunci di oggetti non più in uso, ma ancora in buono stato. Basta scaricare l’App Junker dal sito ambientespa.net/junker e cliccare sul tasto dedicato. È possibile consultare gli annunci oppure scattare una foto all’oggetto a cui vogliamo dare una nuova vita e descriverlo brevemente assegnandolo a una categoria. Nel giro di pochi minuti sarà possibile essere contattati via App da chi è interessato.