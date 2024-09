A Città Sant’Angelo nasce la prima comunità energetica d’Abruzzo

Nasce a Città Sant’Angelo la prima comunità energetica della regione Abruzzo, con gli obiettivi di combattere la povertà energetica, ridurre i costi dell’energia e destinare le risorse generate dal risparmio agli interessi della collettività. Il progetto, che ha avuto il via libera dall’ultimo consiglio comunale e che conta già circa 50 adesioni da parte di privati e di aziende presenti sul territorio di Città Sant’Angelo, verrà illustrato dettagliatamente alla cittadinanza martedì 8 ottobre alle 18, con un incontro organizzato da EnergyLab3, la società che sta curando l’iniziativa in accordo con l’amministrazione, nella sala consiliare.

L’iniziativa di fatto punta a costituire una vera e propria comunità al cui interno ci sono due figure essenziali: il Consumer, ovvero il consumatore di energia elettrica e il Prosumer, vale a dire chi è in grado di produrre energia da fonti rinnovabili, ad esempio attraverso l’utilizzo di pannelli fotovoltaici e di mettere in circolo quella parte che non utilizza per il suo fabbisogno. Questo sistema, grazie al raggiungimento di un equilibrio interno tra energia prodotta e consumata, oltre a combattere la povertà energetica serve per ottenere da Gse (Gestore dei Servizi Energetici) dei contributi di carattere economico, da utilizzare per interventi a favore della collettività. Tra questi, solo a titolo di esempio, la riqualificazione di una piazza o di un parco, gli impegni nel sociale, la tutela dell’ambiente, ma anche l’aiutare chi, per mancanza di mezzi economici, rischia di vedersi tagliato fuori dalla transazione energetica e di pagare un prezzo più alto in bolletta.

Aderire alla comunità energetica è facoltativo e non richiede alcun tipo di impegno, ma come visto in precedenza i vantaggi per la collettività sono molteplici. Chiaro è che, più grande diventa la comunità energetica e maggiori sono gli incentivi che ne derivano. Nella comunità energetica in fase di costituzione a Città Sant’Angelo possono aderire tutti i residenti sul territorio, facenti riferimento alla stessa cabina primaria, fino al raggiungimento di 1 megawatt di potenza.

“La Comunità Energetica a Città Sant’Angelo, è pronta a diventare realtà”, spiega il sindaco Matteo Perazzetti. “L’approvazione della delibera nel corso dell’ultimo consiglio comunale ha dato il via libera alla sua costituzione. Un momento importante per la nostra città, la prima in Abruzzo ad aprirsi a questa nuova opportunità”. Quindi prosegue: “Porterà benefici a tutto il nostro territorio, sia per combattere la povertà energetica, sia per il riconoscimento di sovvenzioni da parte del Gse, da utilizzare a favore della collettività. In un momento storico in cui si fanno i conti con la scarsità di risorse e con la transazione ecologica, ritengo che questa rappresenti una straordinaria opportunità da cogliere”.