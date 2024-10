Incendi a Scerne di Pineto e Chieti, Masci chiede i dati delle centraline Arta

“In relazione agli incendi che si sono sviluppati nel pomeriggio e nella serata di ieri, 30 settembre, rispettivamente nei territori di Scerne di Pineto e Chieti Scalo, faccio seguito ai contatti tra il Comune e l'Arta che si sono succeduti da ieri pomeriggio a stamani sulla questione e alle rassicurazioni ricevute sull'assenza di pericoli per la salute dei cittadini. Alla luce di quanto già comunicato dall'Arta verbalmente, chiedo cortesemente di essere informato con comunicazioni ufficiali, con estrema urgenza, sulla qualità dell’aria rilevata sul territorio di Pescara dalle centraline dell’Arta presenti in città”.

Così il sindaco Carlo Masci in una lettera inviata ai vertici dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente, invitandoli “a fornire quanto prima i dati in questione e a tenere costantemente aggiornato il Comune di Pescara sui rilevamenti delle centraline, mano a mano che i dati saranno disponibili, e a comunicare in tempo reale ogni altra informazione - in possesso dell’Agenzia - che possa avere un riflesso sulla qualità dell’aria, in modo tale da poter adottare eventuali provvedimenti d’urgenza, oltre a poterne dare notizia tempestivamente alla città”, conclude Masci.